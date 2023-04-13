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Россияне наконец-то определились со своей версией ликвидации Татарского: кого обвинила ФСБ

13 апреля 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне наконец-то определились со своей версией ликвидации Татарского: кого обвинила ФСБ
Ликвидированный в Санкт-Петербурге российский пропагандист Владлен Татарский. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская ФСБ обвинила в ликвидации Владлена Татарского украинские спецслужбы. На них якобы работал выехавший из России гражданин Украины Юрий Денисов.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации наконец-то сделала заявление о возможных организаторах успешного покушения на "военкора" Владлена Татарского.

Как и ожидалось, российская спецслужба обвинила в ликвидации Татарского Украину, спецслужбы нашей страны.

Также к покушению якобы причастен гражданин Украины Юрий Денисов.

Детали "сделки" от ФСБ

Как отметили в Федеральной службе безопасности, Денисов с помощью сервиса доставки отправил Дарье Треповой взрывное устройство, которое она и принесла на встречу Татарского с обществом.

Самого Денисова россияне, по их словам, не смогли поймать, потому что после взрыва в Санкт-Петербурге вылетел из России через Армению в Турцию.

ФСБ опубликовало фото и видео этого гражданина, который, по мнению россиян, причастен к ликвидации Татарского.

Напомним, что 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге, в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв.

Спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ей выдвинули подозрение в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского.

Добавим, российские силовики опубликовали видео с Дарьей Треповой, которую задержали из-за причастности к убийству пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским. Девушка признала, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.

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