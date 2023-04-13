Россияне наконец-то определились со своей версией ликвидации Татарского: кого обвинила ФСБ
Российская ФСБ обвинила в ликвидации Владлена Татарского украинские спецслужбы. На них якобы работал выехавший из России гражданин Украины Юрий Денисов.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Прогнозируемый украинский след
Федеральная служба безопасности Российской Федерации наконец-то сделала заявление о возможных организаторах успешного покушения на "военкора" Владлена Татарского.
Как и ожидалось, российская спецслужба обвинила в ликвидации Татарского Украину, спецслужбы нашей страны.
Также к покушению якобы причастен гражданин Украины Юрий Денисов.
Детали "сделки" от ФСБ
Как отметили в Федеральной службе безопасности, Денисов с помощью сервиса доставки отправил Дарье Треповой взрывное устройство, которое она и принесла на встречу Татарского с обществом.
Самого Денисова россияне, по их словам, не смогли поймать, потому что после взрыва в Санкт-Петербурге вылетел из России через Армению в Турцию.
ФСБ опубликовало фото и видео этого гражданина, который, по мнению россиян, причастен к ликвидации Татарского.
Напомним, что 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге, в котором выступал российский пропагандист Владлен Татарский, раздался громкий взрыв.
Спецслужбы и полиция задержали на съемной квартире Дарью Трепову. Ей выдвинули подозрение в успешном покушении на пропагандиста Владлена Татарского.
Добавим, российские силовики опубликовали видео с Дарьей Треповой, которую задержали из-за причастности к убийству пропагандиста Максима Фомина, называвшего себя "военкором" Владленом Татарским. Девушка признала, что пронесла в кафе взорвавшуюся статуэтку.