Росіяни не змогли оточити Бахмут, — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna maliar

Росіянам не вдалося оточити Бахмут. При цьому окупанти втратили частину стратегічних висот навколо міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ворогу не вдалося оточити Бахмут

За словами Маляр, триває активне просування українських сил у приміських районах, зокрема вздовж флангів. Створюються серйозні проблеми для ворожої сторони, залишаючись у Бахмуті.

Ситуація ускладнюється для ворога тим, що війська України здійснили успішне напівоточення міста. Це відкриває нові можливості для завдання ударів по ворожих силах. В результаті ворог, який утримує частину міста під своїм контролем, змушений займатися обороною.

Тим часом українські воїни продовжують утримувати важливі промислові та інфраструктурні об'єкти, а також приватний сектор у районі "Літак" у місті Бахмут.

Нагадаємо, що 21 травня Президент України Володимир Зеленський розповів, чи контролює Київ місто Бахмут. Він заперечує захоплення населеного пункту російськими окупантами.

Також ми писали, що вчора, 20 травня, Череватий заявив, що "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. За його словами, ситуація у місті справді критична.