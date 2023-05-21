Зеленский рассказал, контролирует ли Украина город Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, контролирует ли Киев город Бахмут. Он отрицает захват населенного пункта российскими оккупантами.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

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Зеленский ответил на вопрос, действительно ли россияне захватили Бахмут.

"Я думаю нет", — сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня в городе Донецкой области только земля и много мертвых оккупантов.

"Наши защитники провели там мощную работу. Мы очень благодарны им за это", — добавил Зеленский.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

Также мы писали, что вчера, 20 мая, Череватый заявил, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. По его словам, ситуация в городе действительно критична.

Добавим, украинские военные показали кадры из города Бахмут Донецкой области.