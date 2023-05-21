Зеленский рассказал, контролирует ли Украина город Бахмут
Сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, контролирует ли Киев город Бахмут. Он отрицает захват населенного пункта российскими оккупантами.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.
Россия не захватила Бахмут
Зеленский ответил на вопрос, действительно ли россияне захватили Бахмут.
"Я думаю нет", — сказал глава государства.
Он отметил, что сегодня в городе Донецкой области только земля и много мертвых оккупантов.
"Наши защитники провели там мощную работу. Мы очень благодарны им за это", — добавил Зеленский.
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.
Также мы писали, что вчера, 20 мая, Череватый заявил, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. По его словам, ситуация в городе действительно критична.
Добавим, украинские военные показали кадры из города Бахмут Донецкой области.