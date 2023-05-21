Россияне не смогли окружить Бахмут, — Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ ganna maliar

Россиянам не удалось окружить Бахмут. При этом оккупанты потеряли часть стратегических высот вокруг города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Врагу не удалось окружить Бахмут

По словам Маляр, продолжается активное продвижение украинских сил в пригородных районах, в частности, вдоль флангов. Создаются серьезные проблемы для вражеской стороны, оставаясь в Бахмуте.

Ситуация осложняется для врага тем, что войска Украины осуществили успешное полуокружение города. Это открывает новые возможности для нанесения ударов по вражеским силам. В результате враг, удерживающий часть города под своим контролем, вынужден заниматься обороной.

Тем временем украинские воины продолжают удерживать важные промышленные и инфраструктурные объекты, а также частный сектор в районе “Самолет” в городе Бахмут.

Напомним, что 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, контролирует ли Киев город Бахмут. Он отрицает захват населенного пункта российскими оккупантами.

Также мы писали, что вчера, 20 мая, Череватый заявил, что "вагнеровцы" врут о полном захвате Бахмута. По его словам, ситуация в городе действительно критична.