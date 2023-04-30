Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни не змогли знайти достатньо колаборантів для вступу в путінську партію arrow

Росіяни не змогли знайти достатньо колаборантів для вступу в путінську партію

30 квітня 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни не змогли знайти достатньо колаборантів для вступу в путінську партію
Російські окупанти в Україні. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти продовжують активно проводити заходи щодо підготовки до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України за участі всеросійської політичної партії "Єдина Росія".

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

Читайте також:

Окупантам не вистачає колаборантів

Зазначається, що з середини квітня росіяни намагалися пришвидшити темпи реєстрації "кандидатів" із окупованих територій півдня та сходу України, які плануються до участі праймериз "Єдина Росія". Зокрема вступ в партію фактично є обов’язковим для бюджетників.

"Проте станом на 25 квітня 2023 року було зареєстровано втричі менше "членів партії", ніж за планом Москви. Тобто на сьогодні, попри всі зусилля окупантів, особливо від партії  "Єдина Росія" та вжиті нею всі додаткові заходи спрямовані на зростання темпів реєстрації "кандидатів" не дало бажаного результату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тимчасово захоплених територіях України Росія хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB