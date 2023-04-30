Росіяни не змогли знайти достатньо колаборантів для вступу в путінську партію

Російські окупанти в Україні. Фото: Reuters

Окупанти продовжують активно проводити заходи щодо підготовки до проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України за участі всеросійської політичної партії "Єдина Росія".

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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Зазначається, що з середини квітня росіяни намагалися пришвидшити темпи реєстрації "кандидатів" із окупованих територій півдня та сходу України, які плануються до участі праймериз "Єдина Росія". Зокрема вступ в партію фактично є обов’язковим для бюджетників.

"Проте станом на 25 квітня 2023 року було зареєстровано втричі менше "членів партії", ніж за планом Москви. Тобто на сьогодні, попри всі зусилля окупантів, особливо від партії "Єдина Росія" та вжиті нею всі додаткові заходи спрямовані на зростання темпів реєстрації "кандидатів" не дало бажаного результату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на тимчасово захоплених територіях України Росія хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".