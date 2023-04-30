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Россияне не смогли найти достаточно коллаборантов для вступления в путинскую партию

30 апреля 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне не смогли найти достаточно коллаборантов для вступления в путинскую партию
Российские оккупанты в Украине. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты продолжают активно проводить мероприятия по подготовке к проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях юга и востока Украины при участии всероссийской политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Известно, что с середины апреля россияне пытались ускорить темпы регистрации "кандидатов" с оккупированных территорий юга и востока Украины, которые планируются к участию праймериз "Единая Россия". В частности, вступление в партию фактически обязательно для бюджетников.

"Однако по состоянию на 25 апреля 2023 года было зарегистрировано втрое меньше "членов партии", чем по плану Москвы. То есть на сегодня, несмотря на все усилия оккупантов, особенно от партии "Единая Россия" и принятые ею все дополнительные меры направлены на рост темпов регистрации" кандидатов "не дало желаемого результата", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что на временно захваченных территориях Украины Россия хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

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