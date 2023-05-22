Росіяни обстріляли аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: фото наслідків

Наслідки російського обстрілу аварійно-рятувальної частини Дніпра. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 22 травня, війська РФ обстріляли аварійно-рятувальну частину в місті Дніпро. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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Внаслідок російської атаки зруйновано три будівлі та знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.

"Знищувати підрозділи ДСНС — це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!" — наголосив Крук.

Наслідки російського обстрілу аварійно-рятувальної частини Дніпра. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу аварійно-рятувальної частини Дніпра. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу аварійно-рятувальної частини Дніпра. Фото: ДСНС

Нагадаємо, cьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що сьогодні вночі російські окупанти вкотре атакували Україну. Сили ППО приземлили 20 ударних безпілотників та чотири крилаті ракети.

Додамо, зранку у Львові пролунав вибух. Російські окупанти намагалися атакувати місто безпілотниками типу Shahed.