Россияне обстреляли аварийно-спасательную часть в Днепре: фото последствий

Последствия российского обстрела аварийно-спасательной части Днепра. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 22 мая, войска РФ обстреляли аварийно-спасательную часть в городе Днепр. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

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В результате российской атаки разрушены три здания и уничтожены более 20 единиц техники. Пострадал один спасатель.

"Уничтожать подразделения ГСЧС — это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и человеческой морали!" — подчеркнул Крук.

Последствия российского обстрела аварийно-спасательной части Днепра. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела аварийно-спасательной части Днепра. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела аварийно-спасательной части Днепра. Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть раненые.

Также мы писали, что сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силы ПВО приземлили 20 ударных беспилотников и четыре крылатые ракеты.

Добавим, утром во Львове раздался взрыв. Российские оккупанты пытались атаковать город беспилотниками типа Shahed.