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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: травмирована женщина

17 февраля 2023 20:06
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: травмирована женщина
В результате атаки ранена женщина
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Российские оккупационные войска обстреляли Никопольщину. В результате атаки пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

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Отмечается, что армия россии в течение суток четыре раза обстреляла Никопольщину. Пострадала пожилая женщина.

"Оккупанты били из тяжелой артиллерии по Марганецкой, Красногригорьевской ТГ и по самому Никополю. В результате обстрелов есть пострадавшая — это пенсионерка 1946 года рождения. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, она лечится амбулаторно", — говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что в Красногригорьевской громаде повреждено два десятка частных жилых домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопроводы и электросети.

Напомним, 16 февраля российские оккупанты наносили по мирным городам и селам Харьковской области артиллерийские, ракетные и авиаудары. В результате вражеских обстрелов один мирный житель погиб, еще восемь — пострадали.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки 16 февраля враг обстрелял регион 76 раз. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне намеренно целят по местам, где собирается большое количество людей, чтобы было больше жертв и повреждений.

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