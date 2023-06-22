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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: багато житла пошкоджено

22 червня 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: багато житла пошкоджено
Наслідки російських обстрілів. Фото: Telegram Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 21 на 22 червня російські окупаційні війська завдали удару по двох районах Дніпропетровської області. Відомо про руйнування житлових будинків, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Криворізький район

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області. Зокрема, під удар потрапили населені пункти Криворізького району.

Обстріл Дніпропетровської області
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Telegram Лисака

Загарбники поцілили у житловий сектор. Відомо про пошкодженні щонайменше десяти приватних будинків.

Також внаслідок обстрілу постраждали:

  • господарська споруда;
  • автомобілі та гаражі;
  • газопровід;
  • водогін;
  • лінії електропередач.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
Фото: Telegram Лисака

Нікопольський район

Також ніхто не постраждав під час обстрілу Нікопольського району.

Пошкодження водогону
Пошкодження водогону
Фото: Telegram Лисака

Російські окупанти тричі били по території району. 

Зокрема, загарбники били з важкої артилерії по самому Нікополю.

Російський обстріл, наслідки
Російський обстріл, наслідки
Фото: Telegram Лисака

Сергй Лисак зазначив, що на місцях прильотів досі працюють рятувальники.

Сергій Лисак про обстріли Дніпропетровської області
Сергій Лисак про обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські окупанти також обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Тоді було поранено жінку, яку довелося ушпиталити в стані середньої тяжкості.

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