Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: багато житла пошкоджено
У ніч з 21 на 22 червня російські окупаційні війська завдали удару по двох районах Дніпропетровської області. Відомо про руйнування житлових будинків, але обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Криворізький район
Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області. Зокрема, під удар потрапили населені пункти Криворізького району.
Загарбники поцілили у житловий сектор. Відомо про пошкодженні щонайменше десяти приватних будинків.
Також внаслідок обстрілу постраждали:
- господарська споруда;
- автомобілі та гаражі;
- газопровід;
- водогін;
- лінії електропередач.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нікопольський район
Також ніхто не постраждав під час обстрілу Нікопольського району.
Російські окупанти тричі били по території району.
Зокрема, загарбники били з важкої артилерії по самому Нікополю.
Сергй Лисак зазначив, що на місцях прильотів досі працюють рятувальники.
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські окупанти також обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Тоді було поранено жінку, яку довелося ушпиталити в стані середньої тяжкості.