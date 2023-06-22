Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: багато житла пошкоджено

Наслідки російських обстрілів. Фото: Telegram Лисака

У ніч з 21 на 22 червня російські окупаційні війська завдали удару по двох районах Дніпропетровської області. Відомо про руйнування житлових будинків, але обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Криворізький район

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області. Зокрема, під удар потрапили населені пункти Криворізького району.

Обстріл Дніпропетровської області

Фото: Telegram Лисака

Загарбники поцілили у житловий сектор. Відомо про пошкодженні щонайменше десяти приватних будинків.

Також внаслідок обстрілу постраждали:

господарська споруда;

автомобілі та гаражі;

газопровід;

водогін;

лінії електропередач.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Фото: Telegram Лисака

Нікопольський район

Також ніхто не постраждав під час обстрілу Нікопольського району.

Пошкодження водогону

Фото: Telegram Лисака

Російські окупанти тричі били по території району.

Зокрема, загарбники били з важкої артилерії по самому Нікополю.

Російський обстріл, наслідки

Фото: Telegram Лисака

Сергй Лисак зазначив, що на місцях прильотів досі працюють рятувальники.

Сергій Лисак про обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські окупанти також обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Тоді було поранено жінку, яку довелося ушпиталити в стані середньої тяжкості.