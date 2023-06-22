Россияне обстреляли Днепропетровскую область: много жилья повреждено

Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram Лысака

В ночь с 21 на 22 июня российские оккупационные войска нанесли удар по двум районам Днепропетровской области. Известно о разрушении жилых домов, но обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Криворожский район

Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области. В частности, под удар попали населенные пункты Криворожского района.

Обстрел Днепропетровской области

Фото: Telegram Лысака

Захватчики попали в жилищный сектор. Известно о повреждении не менее десяти частных домов.

Также в результате обстрела пострадали:

хозяйственная постройка;

автомобили и гаражи;

газопровод;

водопровод;

линии электропередач.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне обстреляли Днепропетровскую область

Фото: Telegram Лысака

Никопольский район

Также никто не пострадал при обстреле Никопольского района.

Повреждение водопровода

Фото: Telegram Лысака

Российские оккупанты трижды обстреляли территорию района.

В частности, захватчики били из тяжелой артиллерии по самому Никополю.

Российский обстрел, последствия

Фото: Telegram Лысака

Сергей Лысак отметил, что на местах прилетов до сих пор работают спасатели.

Сергей Лысак об обстрелах Днепропетровской области

Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты также обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Тогда была ранена женщина, которую пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.