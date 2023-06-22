Россияне обстреляли Днепропетровскую область: много жилья повреждено
В ночь с 21 на 22 июня российские оккупационные войска нанесли удар по двум районам Днепропетровской области. Известно о разрушении жилых домов, но обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Криворожский район
Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области. В частности, под удар попали населенные пункты Криворожского района.
Захватчики попали в жилищный сектор. Известно о повреждении не менее десяти частных домов.
Также в результате обстрела пострадали:
- хозяйственная постройка;
- автомобили и гаражи;
- газопровод;
- водопровод;
- линии электропередач.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Никопольский район
Также никто не пострадал при обстреле Никопольского района.
Российские оккупанты трижды обстреляли территорию района.
В частности, захватчики били из тяжелой артиллерии по самому Никополю.
Сергей Лысак отметил, что на местах прилетов до сих пор работают спасатели.
Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты также обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Тогда была ранена женщина, которую пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.