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Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі

18 квітня 2023 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Уламок російської ракети в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 18 квітня, російські окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Увага. Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!", — наголосив Прокудін.

Також про обстріли міста повідомив Андрій Єрмак. За його словами, росіяни обстріляли район Центрального Ринку у Херсоні. Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб. 

Детальна інформація на разі з'ясовується.

Нагадаємо, минулої доби, 17 квітня, ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.

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