Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі

Уламок російської ракети в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

У вівторок, 18 квітня, російські окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Увага. Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!", — наголосив Прокудін.

Також про обстріли міста повідомив Андрій Єрмак. За його словами, росіяни обстріляли район Центрального Ринку у Херсоні. Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб.

Детальна інформація на разі з'ясовується.

Нагадаємо, минулої доби, 17 квітня, ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області, внаслідок яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БпЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.