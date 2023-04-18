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Россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие

18 апреля 2023 10:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Обломок российской ракеты в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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"Внимание. Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!", — подчеркнул Прокудин.

Также об обстрелах города сообщил Андрей Ермак. По его словам, россияне обстреляли район Центрального рынка в Херсоне. В результате артобстрела пострадали шесть человек.

Подробная информация сейчас выясняется.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.

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