Россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Обломок российской ракеты в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсона 18 апреля

"Внимание. Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!", — подчеркнул Прокудин.

Также об обстрелах города сообщил Андрей Ермак. По его словам, россияне обстреляли район Центрального рынка в Херсоне. В результате артобстрела пострадали шесть человек.

Подробная информация сейчас выясняется.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.