Россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона 18 апреля
"Внимание. Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!", — подчеркнул Прокудин.
Также об обстрелах города сообщил Андрей Ермак. По его словам, россияне обстреляли район Центрального рынка в Херсоне. В результате артобстрела пострадали шесть человек.
Подробная информация сейчас выясняется.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.