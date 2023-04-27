Росіяни обстріляли Херсонщину понад 60 разів: є загиблі
Триває 428-ма доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ. За минулу добу, 26 квітня, ворог здійснив понад 60 обстрілів по Херсонщині. Одна людина загинула.
Про це інформує мер Херсону Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонщини
За минулу добу, 26 квітня, противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.
Зазначається, що військові РФ поцілили:
- у житлові квартали населених пунктів області;
- територію електричної підстанції Бериславського району;
- адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.
Через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення.
Олександр Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.
Нагадаємо, що протягом 24 квітня російські окупаційні війська завдали 61 удару по Херсонській області. Поранення отримали чотири місцеві мешканці деокупованого регіону.