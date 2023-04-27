Росіяни обстріляли Херсонщину понад 60 разів: є загиблі

Російська артилерія обстрілює українські території. Фото: РосЗМІ

Триває 428-ма доба протистояння України повномасштабному вторгненню РФ. За минулу добу, 26 квітня, ворог здійснив понад 60 обстрілів по Херсонщині. Одна людина загинула.

Про це інформує мер Херсону Олександр Прокудін.

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За минулу добу, 26 квітня, противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Зазначається, що військові РФ поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області;

територію електричної підстанції Бериславського району;

адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

Через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення.

Олександр Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.

Нагадаємо, що протягом 24 квітня російські окупаційні війська завдали 61 удару по Херсонській області. Поранення отримали чотири місцеві мешканці деокупованого регіону.