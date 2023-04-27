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Россияне обстреляли Херсонщину более 60 раз: есть погибшие

27 апреля 2023 08:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Россияне обстреляли Херсонщину более 60 раз: есть погибшие
Российская артиллерия обстреливает украинские территории. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Продолжаются 428 сутки противостояния Украины полномасштабному вторжению РФ. За минувшие сутки, 26 апреля, враг совершил более 60 обстрелов по Херсонщине. Один человек погиб.

Об этом информирует мэр Херсона Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонщины

За минувшие сутки, 26 апреля, противник совершил 65 обстрелов, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

Отмечается, что военные РФ попали:

  • в жилые кварталы населённых пунктов области;
  • территорию электрической подстанции Бериславского района;
  • административные здания населённого пункта Станиславской сельской общины.

Из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения.

Александр Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 88 человек.

Напомним, что в течение 24 апреля российские оккупационные войска нанесли 61 удар по Херсонской области. Ранения получили четыре местных жителя деоккупированного региона.

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