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Росіяни обстріляли місто на Донеччині: снаряди влучили по ринку, багато поранених

18 квітня 2023 14:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли місто на Донеччині: снаряди влучили по ринку, багато поранених
Наслідки обстрілу Українська. Фото: Telegram-канал Павла Кириленка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Про це повідомила на своїй офіційній Facebook-сторінці Селидівська міська рада.

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Удар по Українську

Російські окупанти продовжують бити по мирних містах і селах Донецької області.

Сьогодні, 18 квітня, загарбники обстріляли центральний ринок міста Українськ, який входить до складу Селидівської міської громади.

Як зазначили у Селидівській міськраді, окупанти спеціально обрали для артобстрілу час, коли на вулицях і на ринку найбільше людей.

Наслідки обстрілу

Відомо, що російські снаряди завдали поранення вісьмом місцевим мешканцям.

Усіх їх госпіталізували до лікарні. Шестеро постраждалих перебувають у важкому та середньої тяжкості стані. Двоє поранених — у вкрай важкому стані.

Окупанти своїми діями пошкодили 18 торговельних павільйонів на ринку і три житлові багатоповерхівки поруч із ринком.

Наслідки обстрілу Українська
Наслідки обстрілу Українська
Фото: Telegram Павла Кириленка
Росіяни обстріляли ринок в Українську
Росіяни обстріляли ринок в Українську
Фото: Telegram Павла Кириленка

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в іншому місті Донецької області, Слов'янську. 

Внаслідок цього російського ракетного удару загинуло 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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