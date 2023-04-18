Росіяни обстріляли місто на Донеччині: снаряди влучили по ринку, багато поранених
Російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.
Про це повідомила на своїй офіційній Facebook-сторінці Селидівська міська рада.
Удар по Українську
Російські окупанти продовжують бити по мирних містах і селах Донецької області.
Сьогодні, 18 квітня, загарбники обстріляли центральний ринок міста Українськ, який входить до складу Селидівської міської громади.
Як зазначили у Селидівській міськраді, окупанти спеціально обрали для артобстрілу час, коли на вулицях і на ринку найбільше людей.
Наслідки обстрілу
Відомо, що російські снаряди завдали поранення вісьмом місцевим мешканцям.
Усіх їх госпіталізували до лікарні. Шестеро постраждалих перебувають у важкому та середньої тяжкості стані. Двоє поранених — у вкрай важкому стані.
Окупанти своїми діями пошкодили 18 торговельних павільйонів на ринку і три житлові багатоповерхівки поруч із ринком.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в іншому місті Донецької області, Слов'янську.
Внаслідок цього російського ракетного удару загинуло 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.