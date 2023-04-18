Россияне обстреляли город в Донецкой области: снаряды попали по рынку, много раненых

Последствия обстрела Украинска. Фото: Telegram-канал Павла Кириленко

Российские оккупационные войска обстреляли город Украинск в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил на своей официальной Facebook-странице Селидовский городской совет.

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Российские оккупанты продолжают избивать по мирным городам и селам Донецкой области.

Сегодня, 18 апреля, захватчики обстреляли центральный рынок города Украинск, который входит в состав Селидовской городской громады.

Как отметили в Селидовском горсовете, оккупанты специально выбрали для артобстрела время, когда на улицах и на рынке больше людей.

Последствия обстрела

Известно, что российские снаряды нанесли ранения восьми местным жителям.

Всех их госпитализировали в больницу. Шесть пострадавших находятся в тяжелом и средней тяжести состоянии. Двое раненых в крайне тяжелом состоянии.

Оккупанты своими действиями повредили 18 торговых павильонов на рынке и три жилых многоэтажки рядом с рынком.

Последствия обстрела

Фото: Telegram Павла Кириленко

Россияне обстреляли рынок в украинском

Фото: Telegram Павла Кириленко

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в другом городе Донецкой области, Славянске.

В результате этого российского ракетного удара погибли 15 человек. 24 человека получили ранения разной степени тяжести.