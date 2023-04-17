У Слов'янську завершили рятувальні роботи: МВС назвало точну кількість жертв обстрілу

Рятувальні роботи на місці обстрілу у Слов’янську. Фото: МВС

Внаслідок російського ракетного удару по Слов’янську загинуло 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Завершення рятувальної операції

У Слов’янську, на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку, завершилися рятувальні роботи.

У МВС назвали точні цифри постраждалих. 24 людини було поранено внаслідок російського обстрілу.

Загинуло 15 осіб.

Ситуація на місці трагедії

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фото з місця влучання російської ракети.

Біля обстріляного будинку з’явився невеликий імпровізований меморіал, куди, зокрема, приносять іграшки, аби вшанувати пам’ять загиблих у цьому житловому будинку дітей.

Рятувальна операція у слов'янській багатоповерхівці

Фото: МВС

Слов'янськ, рятувальна операція на місці обстрілу

Фото: МВС

Меморіал на місці ракетного удару по Слов'янську

Фото: ДСНС

Психолог ДСНС допомагає постраждалим від ракетного удару

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.