У Слов'янську завершили рятувальні роботи: МВС назвало точну кількість жертв обстрілу
Внаслідок російського ракетного удару по Слов’янську загинуло 15 людей. 24 особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Завершення рятувальної операції
У Слов’янську, на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку, завершилися рятувальні роботи.
У МВС назвали точні цифри постраждалих. 24 людини було поранено внаслідок російського обстрілу.
Загинуло 15 осіб.
Ситуація на місці трагедії
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фото з місця влучання російської ракети.
Біля обстріляного будинку з’явився невеликий імпровізований меморіал, куди, зокрема, приносять іграшки, аби вшанувати пам’ять загиблих у цьому житловому будинку дітей.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.