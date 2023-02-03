Россияне обстреляли Покровск запрещенными кассетными снарядами

В результате российского обстрела было повреждено более 30 домов в Покровске

Сегодня, 3 февраля, россияне обстреляли город Покровск Донецкой области. При обстреле было использовано запрещенное международными конвенциями оружие — кассетные осколочно-фугасные снаряды.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Офис генерального прокурора.

Обстрел запрещенными боеприпасами

В пятницу, 3 февраля, российские оккупационные войска обстреляли город Покровск на территории Донецкой области.

Россияне били по мирному украинскому городу из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Как установили следователи, захватчики использовали кассетные осколочно-фугасные снаряды.

Это оружие, как известно, запрещено для использования международными конвенциями.

Последствия обстрела

Под обстрелы кассетными снарядами попали городской парк и жилой массив. По предварительным данным, в Покровске прогремели более 40 взрывов.

Были повреждены более 30 частных домов и хозяйственных построек. Кроме того, разрушения подверглись линии электропередач, были повреждены автомобили местных жителей и другие объекты.

Следствие и статья

Под руководством Донецкой областной прокуратуры было открыто уголовное производство.

Расследование проводится по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На местах попадания для установления полной картины обстрелов и ущерба, нанесенного Покровску и его жителям, работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

По состоянию на утро 3 февраля известно, что погибли три человека, 14 ранены, некоторые прооперированы. Еще 13 человек обратились за помощью, преимущественно за психоэмоциональной.

Фото: Донецкая областная прокуратура