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Удар по Краматорську: кількість поранених зросла

3 лютого 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Удар по Краматорську - кількість поранених зросла
Удар по Краматорську
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В результаті ракетного удару по Краматорську збільшилася кількість поранених. Загинуло троє людей, 14 людей поранено, деяких прооперували. Ще 13 осіб звернулися за допомогою, переважно за психоемоційною.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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"Зруйновано 51 багатоповерхівку (670 квартир), школу, поліклініку, магазини та офіси. Також тривають пошуки однієї жінки. Весь цей час працюють рятувальники, поліція, комунальники, медики, газовики, електрики та волонтери. Кожен виконує свою роботу, щоб допомогти тим, хто опинився в біді", — написав він.

Незабаром Гончаренко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Атака на Краматорськ

Пізнього вечора 1 лютого росія здійснила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області.

Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Також зайнялися припарковані поряд автомобілі.

Відомо, що в результаті нічної атаки росії по Краматорську загинули троє громадянських.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що протягом доби 1 лютого ворог здійснив 14 вогневих атак територією Донецької області. Знищено та пошкоджено 43 цивільні об'єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарські будівлі, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили.

Також повідомлялося, що 2 лютого росія завдала нового ракетного удару по центру Краматорська.

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