Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області: є постраждалі
Російські війська обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області. Внаслідок атаки почалась пожежа на одному з них.
Про це повідомляє Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
-
Військова допомога: скільки танків Захід пообіцяв Україні
-
Курс криптовалют: біткоїн зріс на 40% з початку року
-
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою
-
У США віскі відправлять у космос, а згодом — продаватимуть: ціна пляшки
-
Андерсон про зґвалтування в 12 років, бойфренда-аб'юзера, спробу самогубства няні та зустріч з путіним
-
Андрій Ярмоленко забив два красиві голи за "Аль-Айн": як він допоміг Сергію Реброву
-
В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених
-
В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року
-
Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку
-
Байден змінив керівника апарату Білого дому
Росіяни обстріляли Запорізьку область
За попередньою інформацією, росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа.
"Відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано", — повідомив він.
Зазначається, що на місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні загарбники накрили артилерійським вогнем два райони.
Крім цього, 27 січня, ворог атакував житлові будинки у Часовому Яру, що на Донеччині. За інформацією голови ОВА, обстріл розпочався близько дев'ятої ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.