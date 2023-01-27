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Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області: є постраждалі

27 січня 2023 22:57
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області: є постраждалі
Внаслідок атаки постраждав чоловік
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Російські війська обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області. Внаслідок атаки почалась пожежа на одному з них. 

Про це повідомляє Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

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За попередньою інформацією, росіяни атакували кілька об‘єктів інфраструктури. На території одного з них виникла пожежа.

"Відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано", — повідомив він.

Зазначається, що на місці події працюють відповідні служби.

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні загарбники накрили артилерійським вогнем два райони.

Крім цього, 27 січня, ворог атакував житлові будинки у Часовому Яру, що на Донеччині. За інформацією голови ОВА, обстріл розпочався близько дев'ятої ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

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