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Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожской области: есть пострадавшие

27 января 2023 22:57
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Россияне обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожской области: есть пострадавшие
В результате атаки пострадал мужчина
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки начался пожар на одном из них.

Об этом сообщает Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .

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По предварительной информации, россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар.

"Известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован", — сообщил он.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Днепропетровскую область. Сегодня захватчики накрыли артиллерийским огнем два района.

Кроме этого, 27 января, враг атаковал жилые дома во Временном Яру на Донетчине. По информации главы ОВА, обстрел начался около девяти утра и длился более полутора часов. Пострадали около десятка домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.

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