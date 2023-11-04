В Полтавской ОВА рассказали последствия обстрелов области сегодня, 4 ноября

Последствия вражеской атаки в Миргороде. Иллюстративное фото: Филипп Пронин

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Последствия вражеской атаки

По его словам, из-за падения обломков ракет было повреждено несколько жилых домов в Миргородском районе.

"Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", — добавил он.

Пронин отметил, что на месте попадания работают все необходимые службы.

"Выехал на место происшествия. Подробности позже", — подчеркнул Пронин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Филиппа Пронина

Ранее начальник Полтавской ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, во время которой раздались громкие взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Филиппа Пронина

Напомним, во время воздушной тревоги сегодня, 4 ноября, российские оккупанты атаковали и Днепропетровскую область. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.