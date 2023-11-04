В Полтавской ОВА рассказали последствия обстрелов области сегодня, 4 ноября

Россияне обстреляли Полтавскую область — среди раненых есть дети
Российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Последствия вражеской атаки
По его словам, из-за падения обломков ракет было повреждено несколько жилых домов в Миргородском районе.
"Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", — добавил он.
Пронин отметил, что на месте попадания работают все необходимые службы.
"Выехал на место происшествия. Подробности позже", — подчеркнул Пронин.
Ранее начальник Полтавской ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, во время которой раздались громкие взрывы.
Напомним, во время воздушной тревоги сегодня, 4 ноября, российские оккупанты атаковали и Днепропетровскую область. "Прилеты" зафиксировали по инфраструктурному объекту.
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