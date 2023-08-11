Россияне обстреляли Прикарпатье: погиб ребенок

Последствия российского обстрела Прикарпатья 11 августа. Фото: Офис генерального прокурора

Утром, 11 августа, российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

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Следовательно, оккупанты нанесли удар по гражданскому объекту на Прикарпатье.

В результате атаки стало известно о пострадавших. Среди них был ребенок, которого в критическом состоянии сразу госпитализировали в медицинское учреждение. Однако спасти ему жизнь не удалось.

В свою очередь, в ОВА призвали людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности.

Возбуждено уголовное производство

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, россияне ударили по гражданской инфраструктуре аэробалистическими ракетами. Одна из низ попала по территории частного дома в Коломыйском районе. В нем проживала семья с тремя детьми.

В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Взрывная волна и обломки ракет частично разрушили жилье.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Прикарпатья 11 августа. Фото: Офис генерального прокурора

Последствия российского обстрела Прикарпатья 11 августа. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, оккупанты продолжают безжалостно атаковать мирные украинские города. Так, в среду, 9 августа россияне совершили 65 обстрелов Херсонской области.

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