Россияне обстреляли село в Херсонской области, погибла пожилая женщина, — Прокудин

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Фото: Telegram Прокудина

Российские оккупационные войска сегодня, 15 июня, обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. Погибла одна местная жительница, другая была ранена.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Российские войска еще раз обстреляли правобережную, освобожденную от оккупации еще в прошлом году, территорию Херсонской области.

В этот раз под удар попало село Зеленовка, расположенное к северу от административного центра региона.

Прокудин об обстреле Зеленовки

Погибшие и раненые

К сожалению, эти обстрелы не обошлись без потерь среди гражданского населения.

В результате удара оккупационных войск в Зеленовке:

один человек погиб;

один был ранен.

Известно, что от российского снаряда погибла 80-летняя жительница села.

Другая местная жительница, 69 лет, получила ранение.

На месте трагедии работают все экстренные службы, заверил глава Херсонской ОВД.

Напомним, ранее Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинцев во время процесса эвакуации.

Так, вчера, 14 июня, была обстреляна лодка с волонтерами. Осколочное ранение получил волонтер-иностранец, он сейчас находится в больнице.