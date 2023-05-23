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Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: постраждали школа і Пункт незламності

23 травня 2023 11:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: постраждали школа і Пункт незламності
Наслідки російського обстрілу Торецька. Фото: Telegram-канал Кириленка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по місту Торецьк. Пошкоджені школа, релігійна споруда і багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Авіаудар по Торецьку

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по місту Торецьк у Донецькій області.

За попередньою інформацію, окупанти використали для цього воєнного злочину проти мирного населення Донеччини авіаційні бомби.

Наслідки обстрілу

Російські боєприпаси пошкодили будівлю місцевої школи. У будівлі навчального закладу працював Пункт незламності.

Також постраждали прибудова до православного храму та багатоповерхівки, розташовані в радіусі 100 метрів від епіцентру влучання авіабомби.

Наслідки обстрілу Торецька
Наслідки обстрілу Торецька
Фото: Telegram Кириленка

На щастя, зазначив Павло Кириленко, ніхто із місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські військові накрили Торецьк за допомогою РСЗВ "Град". Були сильно пошкоджені житлові будинки, лікарні.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ятеро людей, зокрема, під обстріли потрапила 11-річна дитина.

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