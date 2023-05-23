Россияне обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали школа и Пункт несокрушимости

Последствия российского обстрела Торецкого. Фото: Telegram-канал Кириленко

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Авиаудар по Торецку

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Торецк в Донецкой области.

По предварительной информации, оккупанты использовали для этого военного преступления против мирного населения Донбасса авиационные бомбы.

Последствия обстрела

Российские боеприпасы повредили здание местной школы. В здании учебного заведения работал Пункт несокрушимости.

Также пострадали пристройка к православному храму и многоэтажки, расположенные в радиусе 100 метров от эпицентра попадания авиабомбы.

Последствия обстрела Торецка

​​Фото: Telegram Кириленко

К счастью, отметил Павел Кириленко, никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, что несколько дней назад российские военные накрыли Торецк с помощью РСЗО "Град". Были сильно повреждены жилые дома, больницы.

Ранения разной степени тяжести получили пять человек, в частности, под обстрелы попал 11-летний ребенок.