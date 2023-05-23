Россияне обстреляли Торецк в Донецкой области: пострадали школа и Пункт несокрушимости
Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Торецк. Повреждены школа, религиозная постройка и многоэтажки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Авиаудар по Торецку
Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Торецк в Донецкой области.
По предварительной информации, оккупанты использовали для этого военного преступления против мирного населения Донбасса авиационные бомбы.
Последствия обстрела
Российские боеприпасы повредили здание местной школы. В здании учебного заведения работал Пункт несокрушимости.
Также пострадали пристройка к православному храму и многоэтажки, расположенные в радиусе 100 метров от эпицентра попадания авиабомбы.
К счастью, отметил Павел Кириленко, никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, что несколько дней назад российские военные накрыли Торецк с помощью РСЗО "Град". Были сильно повреждены жилые дома, больницы.
Ранения разной степени тяжести получили пять человек, в частности, под обстрелы попал 11-летний ребенок.