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Російські війська потужно обстріляли Торецьк: є поранені, серед них дитина

20 травня 2023 19:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Російські війська потужно обстріляли Торецьк: є поранені, серед них дитина
Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська завдали потужних ударів по території Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Торець постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Поранено пʼятеро людей, зокрема, під обстріли потрапила 11-річна дитина. Постраждалим надали всю медичну допомогу, їхній стан — задовільний.

"Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно", — написав Кириленко.

Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА
Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що на сході України продовжуються запеклі бойові дії. Українські військові стримують штурми російських окупантів. Найгарячішою точкою залишається місто Бахмут Донецької області.

Також ми писали, що українські військові показали кадри з міста Бахмут Донецької області. Жорстокі бої за кожен метр українського міста продовжуються.

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