Російські війська потужно обстріляли Торецьк: є поранені, серед них дитина

Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська завдали потужних ударів по території Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Торець постраждала 11-річна дитина.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Поранено пʼятеро людей, зокрема, під обстріли потрапила 11-річна дитина. Постраждалим надали всю медичну допомогу, їхній стан — задовільний.

"Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно", — написав Кириленко.

Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Військові РФ завдали потужних ударів по Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

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