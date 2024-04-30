Россияне организовали "призывные комиссии" для мобилизации на ТОТ Запорожской области

Российский мобилизованный отправляется на службу. Иллюстративное фото: росСМИ

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Запорожской области создают так называемые призывные комиссии. Это делается для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в понедельник, 29 апреля.

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В Центре рассказали, что захватчики осуществляют дополнительные меры по "организации и последующему призыву граждан РФ на военную службу с апреля по июль текущего года".

"Призывные комиссии", которые враг организовал, в частности, в Запорожской области, созданы для приема жителей призывного возраста на обследование и проведение других организационных мероприятий.

"Также данное "распоряжение" имеет ряд соответствующих поручений и рекомендации по особенностям организации призыва руководителям "городских округов", "министерства здравоохранения" и "военному комиссару" ТОТ указанной области", — добавляют в ЦНС.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях впервые проходит призыв на срочную службу в ряды армии Российской Федерации.

Также мы писали, что журналист Роман Цимбалюк рассказал, чем российский диктатор Владимир Путин привлекает своих граждан на войну в Украину. Любопытно, что слово "мобилизация" в России запрещено.

Добавим, что Россия запустила агитпоезда по регионам из-за стремительного падения объемов весеннего призыва. Они предназначены для привлечения желающих вступить в ряды армии РФ.

Однако не всегда россияне используют такие "невинные" методы поиска добровольцев. Так, оккупанты устроили мобилизационную облаву на жителей Крыма во время мусульманского праздника Ураза-Байрам.