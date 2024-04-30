Россияне организовали "призывные комиссии" для мобилизации на ТОТ Запорожской области
Оккупационные власти на временно оккупированных территориях Запорожской области создают так называемые призывные комиссии. Это делается для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в понедельник, 29 апреля.
Оккупанты ищут мобилизационный ресурс на ТОТ
В Центре рассказали, что захватчики осуществляют дополнительные меры по "организации и последующему призыву граждан РФ на военную службу с апреля по июль текущего года".
"Призывные комиссии", которые враг организовал, в частности, в Запорожской области, созданы для приема жителей призывного возраста на обследование и проведение других организационных мероприятий.
"Также данное "распоряжение" имеет ряд соответствующих поручений и рекомендации по особенностям организации призыва руководителям "городских округов", "министерства здравоохранения" и "военному комиссару" ТОТ указанной области", — добавляют в ЦНС.
Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях впервые проходит призыв на срочную службу в ряды армии Российской Федерации.
Также мы писали, что журналист Роман Цимбалюк рассказал, чем российский диктатор Владимир Путин привлекает своих граждан на войну в Украину. Любопытно, что слово "мобилизация" в России запрещено.
Добавим, что Россия запустила агитпоезда по регионам из-за стремительного падения объемов весеннего призыва. Они предназначены для привлечения желающих вступить в ряды армии РФ.
Однако не всегда россияне используют такие "невинные" методы поиска добровольцев. Так, оккупанты устроили мобилизационную облаву на жителей Крыма во время мусульманского праздника Ураза-Байрам.
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