Російські Z-пропагандисти здійняли паніку через "прорив ЗСУ"
Російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, сьогодні увечері розвели істерику в у мережі. Вони заявляють про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.
Зокрема, велика кількість панічних повідомлень про "прорив ЗСУ" поширюється у російських Telegram-каналах.
Що пишуть Z-пропагандисти
Сьогодні, 11 травня, у так званих воєнкорів видався тривожний вечір. Він почався з хвилі панічних повідомлень про "прорив ЗСУ" на Донеччині, то про "наступ на Бєлгород", "хімічну зброю ЗСУ" на Запорізькому напрямку та ознаки нового наступу на Херсонщині.
Навівши паніки у мережі, "воєнкори" схаменулися і почали один за одним почали публікувати заспокійливі дописи. Мовляв, інформація не підтверджується і "не все так однозначно", але їхня аудиторія виявилась уже достатньо "накручена".
А засновник приватної військової компанії "Вагнера" на тлі паніки у мережі заявив про "просування у Бахмуті" на цілих 220 метрів.
Кульмінацією вечора стали вибухи у Бєлгороді. Губернатор прикордонного з Україною регіону В'ячеслав Гладков заявив про "роботу ППО".
Реакція українців
Українців паніка росіян неабияк розвеселила. У соцмережах українці почали кепкувати з росіян, які впали в паніку, хоч контрнаступ ЗСУ ще повноцінно і не розпочався.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не втратили жодної позиції у Бахмуті Донецької області. Ворог докладає зусиль, щоб захопити місто.
Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку. На окремих ділянках фронту противник не зміг втримати натиск та відступив на дистанцію до 2 кілометрів.