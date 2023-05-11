Російські Z-пропагандисти здійняли паніку через "прорив ЗСУ"

Російські військовослужбовці в Україні. Фото: РосЗМІ

Російські пропагандисти, які висвітлюють події, пов'язані з війною, сьогодні увечері розвели істерику в у мережі. Вони заявляють про наступ ЗСУ на окремих напрямках фронту, заявляють навіть про загрозу для Бєлгорода.

Зокрема, велика кількість панічних повідомлень про "прорив ЗСУ" поширюється у російських Telegram-каналах.

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Сьогодні, 11 травня, у так званих воєнкорів видався тривожний вечір. Він почався з хвилі панічних повідомлень про "прорив ЗСУ" на Донеччині, то про "наступ на Бєлгород", "хімічну зброю ЗСУ" на Запорізькому напрямку та ознаки нового наступу на Херсонщині.

Навівши паніки у мережі, "воєнкори" схаменулися і почали один за одним почали публікувати заспокійливі дописи. Мовляв, інформація не підтверджується і "не все так однозначно", але їхня аудиторія виявилась уже достатньо "накручена".

А засновник приватної військової компанії "Вагнера" на тлі паніки у мережі заявив про "просування у Бахмуті" на цілих 220 метрів.

Російські пропагандисти заявляють про початок контрнаступу ЗСУ. Фото: Telegram

Російські пропагандисти заявляють про початок контрнаступу ЗСУ. Фото: Telegram

Російські пропагандисти заявляють про початок контрнаступу ЗСУ. Фото: Telegram

Російські пропагандисти заявляють про початок контрнаступу ЗСУ. Фото: Telegram

Російські пропагандисти заявляють про початок контрнаступу ЗСУ. Фото: Telegram

Кульмінацією вечора стали вибухи у Бєлгороді. Губернатор прикордонного з Україною регіону В'ячеслав Гладков заявив про "роботу ППО".

Губернатор Бєлгородської області заявив про роботу ППО. Фото: Telegram

Реакція українців

Українців паніка росіян неабияк розвеселила. У соцмережах українці почали кепкувати з росіян, які впали в паніку, хоч контрнаступ ЗСУ ще повноцінно і не розпочався.

Реакція українців на паніку росіян щодо "прориву ЗСУ". Фото: Telegram

Реакція українців на паніку росіян щодо "прориву ЗСУ". Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не втратили жодної позиції у Бахмуті Донецької області. Ворог докладає зусиль, щоб захопити місто.

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку. На окремих ділянках фронту противник не зміг втримати натиск та відступив на дистанцію до 2 кілометрів.