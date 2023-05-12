Россияне паникуют из-за неудач под Бахмутом, — ISW
Российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Успехи ВСУ под Бахмутом
Аналитики ISW подчеркнули, что украинские силы, вероятно, прорвали часть российской обороны в районе Бахмута.
Так, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на два километра относительно предыдущих российских рубежей.
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска отбили вообще до трех километров территории.
А минобороны РФ, в свою очередь, признав нетипично быстрые контратаки ВСУ, опровергло прорыв линии обороны окупантов.
Российская паника
Подобные заявления Пригожина и минобороны, по мнению экспертов Института, отражают усиление паники в российском информационном пространстве.
Эта паника связана с будущим украинским контрнаступлением и свидетельствует о росте беспокойства среди руководства как ЧВК "Вагнер", так и министерства обороны страны-агрессора.
Напомним, вчера, 11 мая, вечером российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, речь шла даже об угрозе для Белгорода.