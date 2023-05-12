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Россияне паникуют из-за неудач под Бахмутом, — ISW

12 мая 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне паникуют из-за неудач под Бахмутом, — ISW
Российские войска на Донбассе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW подчеркнули, что украинские силы, вероятно, прорвали часть российской обороны в районе Бахмута.

Так, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на два километра относительно предыдущих российских рубежей.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска отбили вообще до трех километров территории.

А минобороны РФ, в свою очередь, признав нетипично быстрые контратаки ВСУ, опровергло прорыв линии обороны окупантов.

Российская паника

Подобные заявления Пригожина и минобороны, по мнению экспертов Института, отражают усиление паники в российском информационном пространстве.

Эта паника связана с будущим украинским контрнаступлением и свидетельствует о росте беспокойства среди руководства как ЧВК "Вагнер", так и министерства обороны страны-агрессора.

Напомним, вчера, 11 мая, вечером российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, речь шла даже об угрозе для Белгорода.

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