Россияне паникуют из-за неудач под Бахмутом, — ISW

Российские войска на Донбассе. Фото: росСМИ

Российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Успехи ВСУ под Бахмутом

Аналитики ISW подчеркнули, что украинские силы, вероятно, прорвали часть российской обороны в районе Бахмута.

Так, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвинулись на два километра относительно предыдущих российских рубежей.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска отбили вообще до трех километров территории.

А минобороны РФ, в свою очередь, признав нетипично быстрые контратаки ВСУ, опровергло прорыв линии обороны окупантов.

Российская паника

Подобные заявления Пригожина и минобороны, по мнению экспертов Института, отражают усиление паники в российском информационном пространстве.

Эта паника связана с будущим украинским контрнаступлением и свидетельствует о росте беспокойства среди руководства как ЧВК "Вагнер", так и министерства обороны страны-агрессора.

Напомним, вчера, 11 мая, вечером российские пропагандисты, освещающие события, связанные с войной, развели истерику в сети. Они заявили о наступлении ВСУ по отдельным направлениям фронта, речь шла даже об угрозе для Белгорода.