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Завищені очікування: як Заходу потрібно сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ

11 травня 2023 08:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Завищені очікування: як Заходу потрібно сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ
Український військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ бере участь у військових навчаннях. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно. 

Про це заявив американський полковник Дейв Батлер в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Батлера успіх контрнаступу ніяк не вплине на підтримку України. У США сподіваються, що майбутній наступ допоможе звільнити Україні її території, але ніхто не змусить Україну сідати за стіл переговорів з РФ у випадку недосягнення бажаних результатів. 

"У внутрішніх дискусіях тут і в дискусіях з моїм босом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів (Марком Міллі. — Ред.), ми ніколи не говорили, що якщо українці не досягнуть того й того, значить, все, ніякої зброї, сідайте за стіл переговорів. Як казав наш президент, як казали багато країн тут, ми будемо в цьому з українцями стільки, скільки буде потрібно. І це незалежно від конкретного прогресу, якого вони досягнуть у майбутньому наступі", — сказав полковник. 

Також він висловив думку щодо тиші про майбутній наступ. Батлер вважає, що цей контрнаступ повинен застати ворога зненацька, тоді росіяни будуть здивовані, коли українці пустять у хід те, над чим вони працювали останні кілька місяців.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба заявив, що українці не повинні сприймати майбутній контрнаступ як останній бій у війні проти Росії. Інакше можна буде зіткнутися із кремлівським наративом про те, що у випадку незавершення війни контрнаступом Україна має капітулювати.

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