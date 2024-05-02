Росіяни перекидають десантні дивізії на східний напрям — в ISW пояснили причину

Російські десантники. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські загарбники, скоріш за все, почнуть перекидати свої повітряно-десантні дивізії із Запорізької області на східний напрямок. Це буде робитися з метою підсилення наступальних операцій на тій ділянці фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у четвер, 2 травня.

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За даними аналітиків Інституту, російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України. Це буде робитися для інтенсифікації наступальних операцій, які загарбники проводять на цьому напрямку.

Втім, на даний момент, ISW не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій були передислоковані на інші напрямки. При цьому російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення найближчими днями.

ISW не має інформації, куди передислокують російських десантників, якщо це взагалі відбудеться.

Експерти Інституту і надалі слідкуватимуть за передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для можливостей України уповільнити російський наступ на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги.

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