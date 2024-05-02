Россияне перебрасывают десантные дивизии на восточное направление — в ISW объяснили причину

Российские десантники. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики, скорее всего, начнут перебрасывать свои воздушно-десантные дивизии из Запорожской области на восточное направление. Это будет делаться с целью усиления наступательных операций на этом участке фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Россияне опрокидывают десантников на восток

По данным аналитиков Института, российские военные могут перебрасывать части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении восточной Украины. Это будет делаться для интенсификации наступательных операций, проводимых захватчиками на этом направлении.

Впрочем, на данный момент ISW не нашел подтверждения того, что части 76-й и 7-й дивизий были передислоцированы на другие направления. При этом российские и украинские сообщения важны, и любая передислокация НДС из Запорожской области на восток Украины требует более тщательного изучения в ближайшие дни.

У ISW нет информации, куда передислоцируют российских десантников, если это вообще произойдет.

Эксперты Института и дальше будут следить за передислокацию частей 76-й и 7-й дивизий НДС, поскольку это представляет значительный риск для возможностей Украины замедлить российское наступление на востоке Украины в ближайшие недели до прибытия американской помощи.

Ранее мы сообщали, Российские войска не покидают попыток захватить Часов Яр Донецкой области, и это представляет серьезную угрозу, хотя быстро это сделать им не удастся.

Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью Кремля является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции в пределах страны.