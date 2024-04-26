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В ISW оцінили ймовірність захоплення Часового Яру Росією

26 квітня 2024 07:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW оцінили ймовірність захоплення Часового Яру Росією
Окупаційні війська РФ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські війська не покидають спроб захопити Часів Яр Донецької області, і це становить серйозну загрозу, хоча швидко це зробити їм не вдасться. У випадку захоплення міста окупаційна армія зможе почати подальші наступи проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у регіоні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).  

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Аналітики зазначають, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Часового Яру, але ці успіхи навряд чи переростуть у значне в оперативному плані проникнення, не кажучи вже про те, щоб спричинити крах української оборони на захід від Авдіївки. 

Наразі загарбники залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі — Покровська Донецької області. Однак це не означає, що противник зможе досягти успіхів у найближчій перспективі. 

"Російський тиск на Часів Яр більш відчутний. Російські війська, які зараз перебувають на східній околиці Часів Яру, посилюють зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Наступальна спроба захопити Часів Яр відкриває РФ найближчі перспективи для оперативного значного прогресу, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить російським військам почати подальші наступальні операції проти міст, які утворюють значний український оборонний пояс у Донецькій області", — йдеться у звіті. 

В ISW наголосили, попри те, що російські війська справді становлять реальну загрозу захоплення Часового Яру, вони не зможуть зробити це швидко. Окупаційна армія ймовірно, намагається захопити якомога більше території до того, як в Україну прибуде допомога від США.

"Ця зброя значно покращить обороноздатність України в найближчі тижні, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, попри відносну оперативну незначущість цих успіхів", — додали аналітики.

Нагадаємо, нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що корпус російської армії, чисельністю у 25 тисяч осіб особового складу, пішов штурмувати Часів Яр

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські загарбники розраховують захопити Часів Яр до 9 травня. Однак ЗСУ розраховують вистояти завдяки своєчасному постачанню зброї від союзників.

росіяни
Донецька область
ISW
війна в Україні
фронт
наступ
Часів Яр

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