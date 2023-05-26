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Юсов заявив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС

26 травня 2023 21:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Юсов заявив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов для РБК-Україна.

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Удар окупантів по ЗАЕС

"За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме — імітація удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження", — сказав Андрій Юсов.

Також він додав, що після цього росіяни залучать так званих експертів від "Росатому" для нібито "фіксації" ударів. Водночас буде запрошено міжнародні структури та організації, в тому ж числі і МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації — звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян — це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії", — сказав представник Головного управління розвідки Міноборони.

Крім цього він зазначив, що такого роду провокації з використанням ядерних матеріалів та хімічної зброї окупанти  можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни найближчим часом.

Нагадаємо, щопрем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна працює над демілітаризацією Запорізької АЕС. Також Шмигаль висловив стурбованість поточним станом довкола станції.

МАГАТЕ наполягає на укладенні угоди щодо забезпечення безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС напередодні українського контрнаступу. Наглядовий орган вважає, що війська пройдуть безпосередньо через потенційно небезпечний об'єкт.

Внаслідок російського обстрілу вночі, 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

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