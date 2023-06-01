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Россияне превратили Энергодар в военно-логистическую базу, — Генштаб

1 июня 2023 07:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне превратили Энергодар в военно-логистическую базу, — Генштаб
Российский военный в Энергодаре. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска превратили промышленные объекты на территории Энергодара в свои военные базы. На одном заводе россияне ремонтируют свою военную технику, другие используют в качестве складов этой техники, а также для оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Игнорирование МАГАТЭ

Российские оккупанты, по информации Генштаба, игнорируют многочисленные призывы МАГАТЭ и других мировых организаций и лидеров.

Россияне превращают захваченный город-спутник Запорожской АЭС, Энергодар, в свой военно-логистический центр.

Ремонт и склад

Да, на заводе нестандартного оборудования и трубопроводов они ремонтируют свою военную технику.

А два других объекта — завод специальных конструкций и домостроительный комбинат — российские захватчики превратили в склады оружия, боеприпасов и военной техники.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

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