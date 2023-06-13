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Росіяни пишуть про знищеного під час контрнаступу ЗСУ генерал-майора РФ

13 червня 2023 09:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни пишуть про знищеного під час контрнаступу ЗСУ генерал-майора РФ
Сергій Горячев, знищений в Україні Силами оборони. Фото: пресслужба ЦВО Міноборони Росії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Учора, 12 червня, під час контрнаступу Збройних сил України на Донеччині, був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев. Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Про це повідомив Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.

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За інформацією російського "воєнкора", учора, 12 червня, під час боїв на території Донецької області Силами оборони України був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев.

Горячев очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ.

Як повідомляє російський Telegram-канал, начальник штабу Сергій Горячев був знищений в результаті влучного ракетного удару Збройних сил України.

Інформація про знищення Сергія Горячева
Інформація про знищення Сергія Горячева

Біографія окупанта

Війна в Україні стала останньою, але далеко не першою окупаційною кампанією у військовій біографії ліквідованого генерал-майора Горячева.

До того він очолював:

  • російський окупаційний контингент на території Молдови (відомій, як "Придністровська Молдавська Республіка");
  • російську військову базу в Таджикистані.

Нагадаємо, що за минулу добу українська армія уразила відразу три пункти управління російськими окупаційними військами, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів і збила один гелікоптер Ка-52.

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