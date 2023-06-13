Росіяни пишуть про знищеного під час контрнаступу ЗСУ генерал-майора РФ
Учора, 12 червня, під час контрнаступу Збройних сил України на Донеччині, був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев. Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.
Про це повідомив Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.
Черговий знищений генерал
За інформацією російського "воєнкора", учора, 12 червня, під час боїв на території Донецької області Силами оборони України був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев.
Горячев очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ.
Як повідомляє російський Telegram-канал, начальник штабу Сергій Горячев був знищений в результаті влучного ракетного удару Збройних сил України.
Біографія окупанта
Війна в Україні стала останньою, але далеко не першою окупаційною кампанією у військовій біографії ліквідованого генерал-майора Горячева.
До того він очолював:
- російський окупаційний контингент на території Молдови (відомій, як "Придністровська Молдавська Республіка");
- російську військову базу в Таджикистані.
Нагадаємо, що за минулу добу українська армія уразила відразу три пункти управління російськими окупаційними військами, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів і збила один гелікоптер Ка-52.