Росіяни пишуть про знищеного під час контрнаступу ЗСУ генерал-майора РФ

Сергій Горячев, знищений в Україні Силами оборони. Фото: пресслужба ЦВО Міноборони Росії

Учора, 12 червня, під час контрнаступу Збройних сил України на Донеччині, був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев. Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Про це повідомив Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.

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За інформацією російського "воєнкора", учора, 12 червня, під час боїв на території Донецької області Силами оборони України був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев.

Горячев очолював штаб 35-ї загальновійськової армії РФ.

Як повідомляє російський Telegram-канал, начальник штабу Сергій Горячев був знищений в результаті влучного ракетного удару Збройних сил України.

Інформація про знищення Сергія Горячева

Біографія окупанта

Війна в Україні стала останньою, але далеко не першою окупаційною кампанією у військовій біографії ліквідованого генерал-майора Горячева.

До того він очолював:

російський окупаційний контингент на території Молдови (відомій, як "Придністровська Молдавська Республіка");

російську військову базу в Таджикистані.

Нагадаємо, що за минулу добу українська армія уразила відразу три пункти управління російськими окупаційними військами, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів і збила один гелікоптер Ка-52.