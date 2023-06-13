Россияне пишут об уничтоженном во время контрнаступления ВСУ генерал-майора РФ
Вчера, 12 июня, во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев. Он являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ.
Об этом сообщил Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.
Очередной уничтоженный генерал
По информации российского "военкора", вчера, 12 июня, во время боев на территории Донецкой области Силами обороны Украины был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев.
Горячев возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ.
Как сообщает российский Telegram-канал, начальник штаба Сергей Горячев был уничтожен в результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины.
Биография оккупанта
Война в Украине стала последней, но далеко не первой оккупационной кампанией в военной биографии ликвидированного генерал-майора Горячева.
До этого он возглавлял:
- российский оккупационный контингент на территории Молдовы (известной как "Приднестровская Молдавская Республика");
- российскую военную базу в Таджикистане.
Напомним, что за минувшие сутки украинская армия поразила сразу три пункта управления российскими оккупационными войсками, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов и сбила один вертолет Ка-52.