Россияне пишут об уничтоженном во время контрнаступления ВСУ генерал-майора РФ

Сергей Горячев уничтожен в Украине Силами обороны. Фото: пресс-служба ЦПО Минобороны России

Вчера, 12 июня, во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев. Он являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.

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По информации российского "военкора", вчера, 12 июня, во время боев на территории Донецкой области Силами обороны Украины был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев.

Горячев возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает российский Telegram-канал, начальник штаба Сергей Горячев был уничтожен в результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины.

Информация об уничтожении Сергея Горячева

Биография оккупанта

Война в Украине стала последней, но далеко не первой оккупационной кампанией в военной биографии ликвидированного генерал-майора Горячева.

До этого он возглавлял:

российский оккупационный контингент на территории Молдовы (известной как "Приднестровская Молдавская Республика");

российскую военную базу в Таджикистане.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия поразила сразу три пункта управления российскими оккупационными войсками, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов и сбила один вертолет Ка-52.