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Россияне пишут об уничтоженном во время контрнаступления ВСУ генерал-майора РФ

13 июня 2023 09:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне пишут об уничтоженном во время контрнаступления ВСУ генерал-майора РФ
Сергей Горячев уничтожен в Украине Силами обороны. Фото: пресс-служба ЦПО Минобороны России
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вчера, 12 июня, во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев. Он являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал Vоенкор Котенок Z.

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Очередной уничтоженный генерал

По информации российского "военкора", вчера, 12 июня, во время боев на территории Донецкой области Силами обороны Украины был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев.

Горячев возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии РФ.

Как сообщает российский Telegram-канал, начальник штаба Сергей Горячев был уничтожен в результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины.

Информация об уничтожении Сергея Горячева
Информация об уничтожении Сергея Горячева

Биография оккупанта

Война в Украине стала последней, но далеко не первой оккупационной кампанией в военной биографии ликвидированного генерал-майора Горячева.

До этого он возглавлял:

  • российский оккупационный контингент на территории Молдовы (известной как "Приднестровская Молдавская Республика");
  • российскую военную базу в Таджикистане.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия поразила сразу три пункта управления российскими оккупационными войсками, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов и сбила один вертолет Ка-52.

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