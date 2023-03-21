Россияне увидели "американский след" на БпЛА, атаковавших Джанкой

Оккупационные "власти" Крыма считают, что к атаке могут быть причастны американцы

Самопровозглашенные власти Крыма увидели на упавших в Джанкое беспилотниках "след США". На некоторых из них были наклеены мемы и знаки зодиака.

Об этом пишет местное издание "Крымский ветер".

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Оккупанты уже традиционно обвиняют во всем США. Поэтому и не удивительно, что во вчерашних взрывах в городе Джанкой в Крыму захватчики увидели "американский след".

Больше всего оккупационные власти полуострова смутили наклеенные на БпЛА американские мемы и знаки зодиака. Более того, советник российского "председателя" Крыма Олег Крючков заявил, что их изготовили в США, потому что на одном из обломков была наклейка с американским сайтом.

"На самом деле на этом сайте действительно якобы продают пропеллеры для дронов, однако каталога там нет, всего несколько некликабельных фотографий", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что оккупационные власти Крыма вводят режим чрезвычайной ситуации в Джанкое. Накануне город был атакован беспилотниками.

В свою очередь украинская разведка рассказала, что взрывом в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", которые транспортировали по железной дороге.