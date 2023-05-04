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Росіяни почали полювання на Patriot

4 травня 2023 11:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Полковник ЗСУ назвав причину частих повітряних ударів ворога
ЗРК Patriot на бойовій позиції. Фото: defensie.nl/Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти розпочали роботу з виявлення та знищення новітньої протиракетної системи Patriot, наданої Україні для захисту неба її західними партнерами. Саме цим серед іншого можна пояснити останні часті ракетні і дронові атаки росіян на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт  полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник

"Останні часті ракетні атаки — це також реакція росіян нашу підготовку до контрнаступу", — сказав Черник. 

Але, наголосив він, є ще важливіший момент: росіяни намагаються "зачистити", виявити нашу протиповітряну оборону. 

"Оскільки вони зазнають поразки під Бахмутом  а їм на стратегічному Східному плацдармі треба показувати успіхи, то успіхом сьогодні для них було вполювати Patriot. Тому цими атаками вони промацують нашу протиповітряну систему, вони вивчають, як вибудований наш захист", — зазначив військовий експерт. 

У контексті цього він додав: "Чи вполюють? Скоріше, ні, чим так. Але те, що вони цю роботу ведуть, — однозначно".

Повітряні атаки росіян

Сьогодні вночі російські окупанти вчетверте за останні чотири дні атакували Україну з повітря. Зокрема, 4 травня силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 18 ударних безпілотників та один БпЛА оперативно-тактичного рівня з щонайменше 24, які запустив противник.

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