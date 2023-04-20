Стало відомо, яку проблему командування РФ намагається вирішити за допомогою спецназу

Спецпризначенці армії РФ на навчаннях. Фото: РосЗМІ

Командування російських окупаційних військ останнім часом активно кидає в місця найзапекліших боїв все більше своїх елітних підрозділів спецпризначення. Це пояснюється давнішніми "традиціями" російського військового "генія" та відсутністю в запасі підготовлених боєздатних кадрів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник

"Все дуже просто: у них — криза кадрів. І вона буде наростати навіть не з кожним тижнем, а з кожним днем", — сказав Черник.

За його словами, такі кроки з боку російського командування свідчать про відчайдушні намагання врятувати ситуацію, хоч на якихось напрямках.

"Для росіян це абсолютно нормальна тактика — вони і в Чечні таку ж саму практику застосовували: коли доходило до кризи мотопіхотних чи механізованих підрозділів, росіяни кидали в пекло елітні підрозділи", — звернув увагу Черник.

При цьому він наголосив, що для того, щоб підготувати якісну "спецуру" потрібні роки.

А зараз, констатував експерт, доходить до того, що в окремих підрозділах російського спецназу вибито до 95% особового складу.

Де точаться найзапекліші бої

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.

Авдіївка перетворилася на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.

Російські окупаційні війська активізували обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька. Місто було значною мірою зруйноване російськими артилерійськими обстрілами та авіацією.

