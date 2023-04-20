Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військовий пояснив, чому росіяни кидають у бій все більше спецпризначенців arrow

Військовий пояснив, чому росіяни кидають у бій все більше спецпризначенців

20 квітня 2023 12:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яку проблему командування РФ намагається вирішити за допомогою спецназу
Спецпризначенці армії РФ на навчаннях. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних військ останнім часом активно кидає в місця найзапекліших боїв все більше своїх елітних підрозділів спецпризначення. Це пояснюється давнішніми "традиціями" російського військового "генія" та відсутністю в запасі підготовлених боєздатних кадрів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Читайте також:
Петро Черник
Петро Черник

"Все дуже просто: у них — криза кадрів. І вона буде наростати навіть не з кожним тижнем, а з кожним днем", — сказав Черник.

За його словами, такі кроки з боку російського командування свідчать про відчайдушні намагання врятувати ситуацію, хоч на якихось напрямках. 

"Для росіян це абсолютно нормальна тактика — вони і в Чечні таку ж саму практику застосовували: коли доходило до кризи мотопіхотних чи механізованих підрозділів, росіяни кидали в пекло елітні підрозділи", — звернув увагу Черник. 

При цьому він наголосив, що для того, щоб підготувати якісну "спецуру" потрібні роки.

А зараз, констатував експерт, доходить до того, що в окремих підрозділах російського спецназу вибито до 95% особового складу.

Де точаться найзапекліші бої

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.

Авдіївка перетворилася на суцільні руїни внаслідок тривалих бойових дій та бомбардувань з боку російських збройних сил та проросійських сепаратистів. Нещодавно, внаслідок нового авіаудару, ще одну багатоповерхівку було зруйновано. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, оскільки вони вчасно евакуювалися.

Російські окупаційні війська активізували обстріли Мар’їнки, ключового населеного пункту на південний захід від Донецька. Місто було значною мірою зруйноване російськими артилерійськими обстрілами та авіацією.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB