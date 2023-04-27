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Другий дивізіон ЗРК Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні

27 квітня 2023 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Другий дивізіон ЗРК Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні посилюється захист неба. Сьогодні, 27 квітня, на бойове чергування заступив другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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"Другий дивізіон ЗРК Patriot вже у роботі! Підсилюємо ППО! Наближаємо перемогу!" — наголосив Олещук.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант також опублікував світлину на тлі ЗРК, який почав захищати українське небо.

Николай Олещук
Олещук поряд з ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Нагадаємо, дві батареї сучасних протиракетних зенітних комплексів Patriot не вирішать проблеми надійного закриття неба від російських ракетних атак. Для більшої ефективності прикриття свого повітряного простору Україні необхідно щонайменше два десятки таких систем.

Також ми писали, що 19 квітня, Олексій Резніков повідомив, що українське небо стає більш безпечним. В Україну прибули системи ППО "Патріот".

Додамо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що чим швидше зенітно-ракетний комплекс Patriot стане на бойове чергування, тим оперативніше військові зможуть виконувати важливі завдання. Комплекс здатний знищувати ворожу авіацію на відстані до 150 кілометрів.

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