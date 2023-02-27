Бахмут новини 27 лютого: росіяни тікають з фронту

Ситуація у найгарячішій точці війни у Бахмуті досі залишається напруженою

Ворог продовжує закидувати позиції ЗСУ у Бахмуті піхотними атаками, проте безуспішно. Найбільш складна ситуація у південно-східному та північному секторах оборони міста, проте воно стоїть і тримається.

Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

"У росіян багато піхоти і саме нею вони намагаються вирішити свої геополітичні плани. Оцими суїцидальними атаками і м'ясом ворог закидує наші позиції, намагається десь пролізти і захопити. Але піхота теж небезкінечна і дохнути не сильно і хоче. Почали вже петляти та тікати з фронту. Загалом ситуація у Бахмуті — складна. Найбільш складно у південно-східній і північній секторах оборони. Проте місто стоїть і тримається", — каже військовий.

Він також прокоментував інформацію про потужні ракетні обстріли, які пророкували на річницю вторгнення росії — 23-24 лютого.

"Ці дати пройшли, анонсованого широкомасштабного наступу не відбулося. Хоча всі так писали: наступатимуть 400 тисяч, нападуть 2 тисячі літаків, ракетні удари... 97% того, що є в росіян, вже знаходиться в Україні. Все боєздатне сконцентроване на донецькому та луганськму напрямках. Все, що їздить, знаходиться у Бахмуті, Вугледарі, Соледарі та Авдіївці. Те, що вони кажуть, що у них там багато танків — такого немає насправді і в помині", — підсумував Киянин.

Нагадаємо, за словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.