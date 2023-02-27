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"Росіяни почали тікати з фронту": військовий розповів новини з Бахмута

27 лютого 2023 16:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Бахмут новини 27 лютого: росіяни тікають з фронту
Ситуація у найгарячішій точці війни у Бахмуті досі залишається напруженою
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Ворог продовжує закидувати позиції ЗСУ у Бахмуті піхотними атаками, проте безуспішно. Найбільш складна ситуація у південно-східному та північному секторах оборони міста, проте воно стоїть і тримається. 

Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE. 

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"У росіян багато піхоти і саме нею вони намагаються вирішити свої геополітичні плани. Оцими суїцидальними атаками і м'ясом ворог закидує наші позиції, намагається десь пролізти і захопити. Але піхота теж небезкінечна і дохнути не сильно і хоче. Почали вже петляти та тікати з фронту. Загалом ситуація у Бахмуті — складна. Найбільш складно у південно-східній і північній секторах оборони. Проте місто стоїть і тримається", — каже військовий. 

Він також прокоментував інформацію про потужні ракетні обстріли, які пророкували на річницю вторгнення росії — 23-24 лютого. 

"Ці дати пройшли, анонсованого широкомасштабного наступу не відбулося. Хоча всі так писали: наступатимуть 400 тисяч, нападуть 2 тисячі літаків, ракетні удари... 97% того, що є в росіян, вже знаходиться в Україні. Все боєздатне сконцентроване на донецькому та луганськму напрямках. Все, що їздить, знаходиться у Бахмуті, Вугледарі, Соледарі та Авдіївці. Те, що вони кажуть, що у них там багато танків — такого немає насправді і в помині", — підсумував Киянин.

Нагадаємо, за словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.

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