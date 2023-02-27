Бахмут новости 27 февраля: россияне бегут с фронта

"Россияне начали убегать с фронта": военный рассказал новости из Бахмута
Враг продолжает забрасывать позиции ВСУ в Бахмуте пехотными атаками, однако безуспешно. Наиболее сложная ситуация в юго-восточном и северном секторах обороны города, однако, город стоит и держится.
Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.
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"У россиян много пехоты и именно ею они пытаются решить свои геополитические планы. Этими суицидальными атаками и мясом враг забрасывает наши позиции, пытается где-то пролезть и захватить. Но пехота тоже небесконечна и дохнуть не сильно и хочет. Начали уже петлять и убегать с фронта. В общем, ситуация в Бахмуте — сложная. Наиболее сложно в юго-восточном и северном секторах обороны. Однако город стоит и держится", — говорит военный.
Он также прокомментировал информацию о мощных ракетных обстрелах, который враг, якобы планировал на годовщину вторжения россии — 23-24 февраля.
"Эти даты прошли, анонсированного широкомасштабного наступления не произошло. Хотя все так писали: будут наступать 400 тысяч, нападут 2 тысячи самолетов, ракетные удары... 97% того, что есть у россиян, уже находится в Украине. Все боеспособное сконцентрировано на донецком и луганском направлениях. Все, что ездит, находится в Бахмуте, Угледаре, Соледаре и Авдеевке. То, что они говорят, что у них там много танков — такого нет и в помине", — подытожил Киянин.
Напомним, по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, командование россии отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне. Приблизительно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать.