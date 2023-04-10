Росіяни посилюють контррозвідувальний режим на окупованих територіях, — Генштаб

Окупанти на окупованій території посилюють режим. Фото: УНІАН

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, у Луганській області, у місті Старобільську та його околицях, кількість блокпостів та патрулів значно збільшилася. При цьому у Запорізькій області, у місті Токмак, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам, побоюючись витоку інформації про місцеперебування своїх підрозділів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У Старобільську раніше вже були помічені блокпости та патрулі, але зараз їх кількість значно зросла. Російські окупанти використовують різні методи контролю та дезінформації, щоб запобігти розкриттю своїх дій та захистити свої об'єкти. Це може бути пов'язане з можливістю протидії з боку українських військових чи активістів.

У місті Токмак заборона на певні маршрути руху таксистів також пов'язана з контррозвідувальними заходами. Російські окупанти побоюються, що інформація про їх рух та місце розташування об'єктів може втекти до рук української розвідки. Також можна припустити, що заборона на певні маршрути може бути пов'язана з тим, що окупанти збираються провести якісь масштабні операції чи переміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що раніше військові росії заселяються в особисте житло українців на тимчасово окупованих територіях.

Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують переобладнати цивільні лікарні під свої потреби. Однак, попри це, вони не мають достатньої кількості лікарів.