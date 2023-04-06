Росіяни не можуть вирішити проблему дефіциту з лікарнями на захоплених територіях

Окупантам не вистачає лікарів

На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують переобладнувати цивільні лікарні під свої потреби. Однак попри це у них немає достатньої кількості лікарів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Дефіцит лікарень в окупантів

"Одним зі шляхів вирішення за задумом Москви є нові правила ординатури на тимчасово окупованих територіях, де від лікарів не вимагають відомості про акредитацію та підтвердження про отримання іноземної освіти", — йдеться у повідомленні.

При цьому, попри дефіцит лікарів, напередодні ще кілька цивільних лікарень на Сході України віддали на потреби терористичної організації ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично усі медичні заклади регіону. Це свідчить про величезні втрати армії рф, мобільні госпіталі не можуть впоратися із такою кількістю поранених.

Додамо, у середині березня повідомлялося, що на Луганщині окупанти зазнають масштабних втрат. З 17 по 21 березня кількість смертей серед поранених загарбників різко зросла, також збільшилась кількість ліжко-місць у наявних шпиталях.