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Россияне усиливают контрразведывательный режим на оккупированных территориях, — Генштаб

10 апреля 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне усиливают контрразведывательный режим на оккупированных территориях, — Генштаб
Оккупанты на оккупированной территориях усиливают режим. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины продолжают ужесточать контрразведывательный режим. В частности, в Луганской области, в городе Старобельске и его окрестностях, количество блокпостов и патрулей значительно увеличилось. При этом в Запорожской области, в городе Токмак, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам, опасаясь утечки информации о местоположении своих подразделений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Старобельске ранее уже были замечены блокпосты и патрули, но сейчас их количество значительно возросло. Российские оккупанты используют различные методы контроля и дезинформации, чтобы предотвратить раскрытие своих действий и защитить свои объекты. Это может быть связано с возможностью проведения противодействия со стороны украинских военных или активистов.

В городе Токмак запрет на определенные маршруты движения таксистов также связан с контрразведывательными мерами. Российские оккупанты опасаются, что информация об их движении и местоположении объектов может утечь в руки украинской разведки. Также можно предположить, что запрет на определенные маршруты может быть связан с тем, что оккупанты собираются провести какие-то масштабные операции или перемещения.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее военные россии заселяются в личное жилье украинцев на временно оккупированных территориях.

Также известно, что на временно оккупированных территориях захватчики продолжают переоборудовать гражданские больницы под свои нужды. Однако, несмотря на это, у них нет достаточного количества врачей.

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