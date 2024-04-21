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Росіяни посилюють штурми з бронетехнікою на Бахмутському напрямку — військові

21 квітня 2024 09:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни посилюють штурми з бронетехнікою на Бахмутському напрямку — військові
Українські військові на Бахмутському напрямку. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Бахмутському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії з використанням бронетехніки, повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича, Олег Калашніков. За його словами, російські війська часто застосовують велику кількість штурмових груп разом з броньованою технікою під час штурмів на позиції українських сил.

Про це Олег Калашніков розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Калашніков також підкреслив, що російські сили використовують артилерію та керовані авіаційні бомби, які постійно обстрілюють українські оборонні позиції по всій лінії фронту, а не лише на населені пункти, як це було раніше.

"У них іде такий 'мікс' військових дій, однак бронетехніка застосовується більше. Це створює серйозний виклик для наших сил, але ми готові до цього та готові ефективно відповідати на всі штурмові спроби противника", — додав він.

Нагадаємо, що Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й в повітряних атаках. 

Також ми писали про те, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

російські війська
ЗСУ
військові
Бахмут
фронт

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