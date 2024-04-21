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Россияне усиливают штурмы с бронетехникой на Бахмутском направлении — военные

21 апреля 2024 09:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне усиливают штурмы с бронетехникой на Бахмутском направлении - военные
Украинские военные на Бахмутском направлении. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники, сообщил офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады им. Роман Дашкевич, Олег Калашников. По его словам, российские войска часто используют большое количество штурмовых групп вместе с бронированной техникой во время штурмов на позиции украинских сил.

Об этом Олег Калашников рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Калашников также подчеркнул, что российские силы используют артиллерию и управляемые авиационные бомбы, постоянно обстреливающие украинские оборонные позиции по всей линии фронта, а не только на населенные пункты, как это было ранее.

"У них идет такой 'микс' военных действий, однако бронетехника применяется больше. Это создает серьезный вызов для наших сил, но мы готовы к этому и готовы эффективно отвечать на все попытки штурма противника", — добавил он.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.

российские войска
ВСУ
военные
Бахмут
фронт

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