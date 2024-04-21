Россияне усиливают штурмы с бронетехникой на Бахмутском направлении — военные

Украинские военные на Бахмутском направлении. Фото: REUTERS

В Бахмутском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия с использованием бронетехники, сообщил офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады им. Роман Дашкевич, Олег Калашников. По его словам, российские войска часто используют большое количество штурмовых групп вместе с бронированной техникой во время штурмов на позиции украинских сил.

Об этом Олег Калашников рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Калашников также подчеркнул, что российские силы используют артиллерию и управляемые авиационные бомбы, постоянно обстреливающие украинские оборонные позиции по всей линии фронта, а не только на населенные пункты, как это было ранее.

"У них идет такой 'микс' военных действий, однако бронетехника применяется больше. Это создает серьезный вызов для наших сил, но мы готовы к этому и готовы эффективно отвечать на все попытки штурма противника", — добавил он.

Напомним, что Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

Также мы писали о том, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.